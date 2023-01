Pollution aux microbilles plastiques : la région Bretagne et le Finistère portent plainte

Dans un communiqué paru ce vendredi, le Conseil départemental du Finistère annonce qu’il va porter plainte contre X face à la multiplication depuis plusieurs semaines de microbilles plastiques sur les plages de la pointe bretonne. "Le conseil départemental du Finistère se joint aux plaintes déposées par les collectivités touchées et par l’Etat", déclare Maël de Calan, le président du conseil départemental, à l’occasion de la venue ce même jour dans le Finistère du secrétaire d’Etat chargé de la Mer, Hervé Berville. Une annonce suivie quelques minutes plus tard par la région Bretagne, via son vice-président à la mer et au littoral, Daniel Cueff. La région appelle le Morbihan à faire de même avec, "si besoin, le soutien technique de la Région".

Les responsables toujours non-identifiés

Cela fait des semaines que ces petites sphères – aussi appelées pellets ou larmes de sirène – s’accumulent sur le littoral, en dépit des opérations de ramassage. Les 2.263 kilomètres de côtes du Finistère y sont particulièrement exposés. "Nous ne pouvons pas tolérer cette pollution qui détruit la biodiversité", affirme le président du département Maël de Calan.

L’origine de cette pollution aux microbilles est toujours inconnue malgré les investigations menées par le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux. Les plaintes contre X permettront l’ouverture d’une enquête judiciaire pour remonter leurs traces.