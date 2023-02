Pollution aux particules fines : alerte rouge dans une cinquantaine de communes du Poitou

Les mises à jour sont régulièrement sur le site de Atmo, l'observatoire national de la qualité de l'air. Ce lundi 13 février à 10h, le niveau de particules fines relevé en Vienne et Deux-Sèvres est par endroit jugé "mauvais ". Cela signifie qu'avec l'absence de vent et de pluie, et avec le froid, ces polluants se sont concentrés de façon importante dans l'atmosphère. "Mauvais" n'est toutefois pas encore le niveau maximal (il reste encore deux indicateurs plus graves).

ⓘ Publicité

Thouars, Châtellerault, Mirebeau et Poitiers concernés

Si une grande partie de la France est touchée, depuis dimanche, dans les Deux-Sèvres c'est uniquement le cas pour l'instant de quatre communes : Thouars et des villes voisines. Dans la Vienne en revanche, elles sont plus d'une quarantaine en alerte autour de Châtellerault, Poitiers et Mirebeau. L'Est et surtout le Sud du département restent même en vert, sans pollution.

Il n'y a pour l'instant dans le Poitou pas de mesure d'abaissement de la vitesse de circulation ou de limitation de l'utilisation des chauffages au bois.