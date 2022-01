Pollution aux particules fines dans le Puy-de-Dôme : vitesse réduite sur les routes

L'épisode de pollution hivernale aux particules fines (PM10) est en cours dans le département du Puy-de-Dôme.

Le seuil d’alerte de niveau 1 étant franchi, Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-de-Dôme, a décidé de prendre un arrêté instituant une liste de mesures d’urgence. L'arrêté prend effet à compter de ce vendredi 17 h, sauf les mesures relatives au transport qui prennent effet demain, samedi 15 janvier, à partir de 5h00.

Concernant le transport :

• Les contrôles de pollution des véhicules sont renforcés

• un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur.

• les axes dont la vitesse autorisée est égale à 80 km/h seront limités à 70 km/h.

Concernant le secteur industriel :

• réduction des émissions de particules des établissements industriels.

• Les opérations émettrices de COV doivent être reportées à la fin de l’épisode : travaux de maintenance, dégazage d’une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des composés organiques volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.

Concernant les chantiers BTP et carrières :

• toute entreprise dont l’activité sur les chantiers est génératrice de poussières doit la réduire.

• l’usage des engins de manutentions thermiques devra être limité au profit d’engins électriques

• l’usage des groupes électrogènes n’est autorisé que pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

• Les opérations émettrices de particules ou d’oxydes d’azote doivent être reportées à la fin de l’épisode en l’absence de dispositif de traitement adéquat.

Concernant le secteur résidentiel :

• L’utilisation du bois et de ses dérivés comme chauffage individuel d’appoint est interdite

• Les travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou avec des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis) doivent être reportés à la fin de l’épisode de pollution. La mesure s’applique dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les lieux privés

• La température des bâtiments doit être maîtrisée et réduite.

Concernant le secteur agricole :

• Les écobuages et le brûlage des matières agricoles sont interdites et les dérogations pour ces pratiques sont suspendues.

• Le brûlage des sous-produits agricoles et forestiers est interdit. Les éventuelles dérogations sont suspendues.

• Par temps sec, le nettoyage de silos et des travaux du sol est reporté.

• L’enfouissement immédiat des effluents est rendu obligatoire.