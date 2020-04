Pollution aux particules fines en Bretagne : le pays de Saint-Malo en rouge vendredi

La qualité de l'air s'est dégradée ce jeudi 23 avril en Bretagne selon Air Breizh en raison d'un nouvel épisode de pollution aux particules fines. Le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont placés au niveau 7 contre un niveau 5 pour le Morbihan. Ce sont les côtes qui sont les plus touchées. Une situation qui s'explique par une météo calme avec des vents faibles de nord-est et une pollution à la fois extérieure et locale. "Les niveaux en particules fines PM 10 restent donc élevés" confirme Alain Laplanche président d'Air Breizh.

Le pays de Saint-Malo en rouge vendredi

Pour ce vendredi 24 avril, l'Ille-et-Vilaine a été classée au niveau 8, mauvais à très mauvais. Le Finistère et les Côtes d'Armor resteront au niveau 7. C'est en fait le pays de Saint-Malo qui sera en rouge avec des prévisions de pollution de 50 microgrammes par mètre cube. "D'ailleurs jeudi après-midi, on enregistre 60 microgrammes par mètre cube à notre station de Rocabey à Saint-Malo" ajoute Alain Laplanche. Le jogging est vivement déconseillé aux personnes asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires. Il faudra attendre dimanche avec un changement de temps et des vents tournant au sud-ouest pour que la situation s'améliore.

Pollution en chute à Rennes

Malgré tout, le confinement a des effets positifs sur la qualité de l'air dans les villes. La pollution à l'oxyde d'azote, qui est un marqueur du trafic routier, a chuté de 62% sur le territoire de Rennes métropole. Toutes les villes en France voient d'ailleurs cette pollution baisser en moyenne de 50 à 70%.

