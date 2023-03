Pollution aux particules fines : l'Alsace à nouveau en rouge

Mêmes causes, mêmes conséquences : comme mi février, la qualité de l'air se dégrade en Alsace en ce début mars. C'est le résultat de conditions météo favorables, peu de vent et des températures basses le matin, alliées à l'émission de particules fines par le chauffage domestique, la circulation et l'épandage d'engrais agricoles.

Amélioration samedi, sauf dans le sud du Haut-Rhin

Toute l'Alsace est donc en rouge sur la carte de la qualité de l'air ce vendredi 3 mars. Atmo Grand Est précise que la procédure d'information-recommandations est déclenchée. La situation devrait s'améliorer dès le samedi 4 mars sur la majorité de la région. Mais toute la partie sud du Haut-Rhin notamment autour de Mulhouse et Saint-Louis devrait rester en rouge.

Pour rappel, les activités sportives intenses sont déconseillées lors des épisodes de pollution.