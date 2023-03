Pollution aux particules fines : la Meurthe et Moselle en alerte jaune

Comme cela est souvent le cas en cette période où l'atmosphère est calme avec très peu de vent et des températures basses surtout le matin, les particules fines émises par le chauffage domestique, le trafic routier et les activités agricoles se concentrent dans le ciel meurthe et mosellan et conduit à une dégradation de la qualité de l'air. ATMO Grand Est a donc placé le département en alerte jaune. Il s'agit d'une procédure au seuil d'information et recommandations.

ⓘ Publicité

La situation devrait toutefois s'améliorer dès ce samedi, ce qui permettra de lever l'ensemble des procédures en cours.