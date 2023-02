Pollution aux particules fines : la procédure d’alerte déclenchée dans les Pyrénées-Atlantiques

Face à un épisode de pollution atmosphérique , relevé par l'association de surveillance de qualité de l'air ATMO Nouvelle-Aquitaine , la préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce ce 12 février dans un communiqué avoir déclenché "le second niveau du dispositif de gestion des épisodes de pollution : la procédure d’alerte".

ⓘ Publicité

"Les concentrations en PM10", c'est-à-dire de particules fines, ont en effet "franchi le Seuil d'Information et de Recommandations sur les Pyrénées-Atlantiques pour la journée de samedi 11 février, en particulier sur la chaine des Pyrénées à proximité de Laruns/Eaux-Bonnes", précise le communiqué. La procédure d'alerte, "active sur l’ensemble du département", inclut notamment des "recommandations sanitaires". Il est notamment déconseillé aux personnes fragiles, dont les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 65 ans, de se déplacer sur les grands axes routiers ou de pratiquer une activité sportive intense. "En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il convient de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin", rappelle également la préfecture.

"Par arrêté du 29 mars 2022", des mesures sont aussi prévues par le déclenchement de la procédure d'alerte : la réduction des vitesses maximales de circulation de 20km/h "sur les voiries non urbaines localisées sur le territoire des agglomérations de Pau et Bayonne", le "report à la fin de l’épisode de pollution des pratiques d’écobuage" ou encore le "report à la fin de l’épisode de pollution des activités émettrices de poussières de certaines industries". "Toutefois, la pollution particulaire sur les Pyrénées-Atlantiques ne devrait pas concerner la journée de lundi 13 février", conclut la préfecture.