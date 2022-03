Pollution aux particules fines : procédure d'alerte levée dans les Pyrénées-Atlantiques

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques lève ce mercredi la procédure d'alerte à la pollution aux particules fines déclenchée la veille. La pluie et l'air plus humide ont fait baisser la concentration des particules en suspension, notamment les poussières de sable du Sahara.

Au lendemain du déclenchement de la procédure d'alerte à la pollution aux particules fines, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques lève la procédure ce mercredi. La concentration en poussières désertiques du Sahara et autres particules issues du trafic routier, de l'agriculture et des industries a baissé, comme prévu, grâce à la pluie et à l'air devenu plus humide. Les mesures mises en place, comme la baisse de 20 km/h de la vitesse maximale sur les routes, ne sont donc plus en vigueur.