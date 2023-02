Pollution aux particules fines : vitesse réduite sur les principaux axes du sud de la Loire et de la plaine

Pollution aux particules fines : l'alerte de niveau 1 est déclenchée par la préfecture de la Loire dans une quarantaine de communes du bassin stéphanois et la plaine du Forez.

Principale mesure : la vitesse est réduite de 20 km/heure sur les routes où l'on peut d'habitude rouler à plus de 90 km/heure.

L'arrêté préfectoral (voir plus bas) stipule aussi que l'utilisation du bois comme chauffage d'appoint est interdite, tout comme l'écobuage, tout comme les compétitions mécaniques. La température doit baisser dans les bâtiments à 18 degrés maximum.

Une grande partie du territoire est concernée par cet épisode de pollution, notamment la région Auvergne Rhône-Alpes .

Des mesures sont en vigueur dans le Rhône et le nord-Isère et elles se renforcent à partir de lundi. Outre la réduction de la vitesse à 70 km/h, les automobilistes devront avoir une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 pour rouler dans la ZFE (zone à faible émission) à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Les Crit-Air 3 seront interdites. Les vignettes 4 le sont déjà depuis vendredi.

Une vignette Crit'Air 0, 1, ou 2 est aussi nécessaire pour circuler dans les communes de Bourgoin-Jallieu, Chasse-sur-Rhône, L’Isle d’Abeau, Pont-Evêque, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu, La Verpillère, Vienne, Villefontaine et Seyssuel.

Les TCL vendent un ticket à 3€, permettant de voyager en illimité sur tout le réseau de transports en commun lyonnais.