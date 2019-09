Pollution aux particules sur le RER E dénoncée par les syndicats : pour la SNCF il n'y a aucun danger

Paris, France

Les cheminots sont inquiets. Des études sur la qualité de l'air menées lundi ont révélé un niveau de polluants trop élevé sur la ligne E du RER. Des syndicats de la SNCF dénoncent une pollution aux particules qui aurait été provoquée par le chantier qui vient de se terminer à Paris sur cette ligne. Les syndicats demandent à la direction de la SNCF de communiquer en toute transparence sur la concentration des micro-poussières dans les gares.

Le taux de particules est trop élevé assurent les syndicats

Les mesures, réalisées lundi par le groupe Apave, montrent "un fort dépassement des niveaux de polluants présents" dans le tunnel entre les gares souterraines Magenta et Haussmann-Saint-Lazare, assure la CGT cheminot. Elle souligne que les voyageurs et le personnel y sont "directement exposés". SUD-Rail a aussi alerté sur "la dangerosité des poussières accumulées" dans les gares et l'ensemble du souterrain du RER E pendant les travaux.

Selon le syndicat, des niveaux de 105 ou 99 microgrammes par mètre cube de particules PM10 ont été mesurés lundi sur des quais de la gare Magenta, après sa mise en service. "On continue à avoir des poussières ce jeudi", a affirmé Samy Charifi-Alaoui de la CGT-Cheminots.

Le seuil d'alerte d'Airparif qui surveille la qualité de l'air en Ile-de-France est fixé à 80 microgrammes par m3 en moyenne journalière.

Pour la SNCF il n'y a pas de danger

Pour la direction de la SNCF, il n'y a pas de danger, ni pour les voyageurs, ni pour les agents. Elle assure que de grosses opérations de nettoyage ont été réalisées pour se débarrasser des poussières résiduelles présentes après les grands travaux.

Cet été, la ligne E a été coupée pour des travaux. Le trafic a repris lundi matin en retard après des opérations de nettoyage intenses, précise la SNCF qui assure que désormais il n'y a plus aucun risque.

Elle ajoute que "la surveillance de la qualité de l'air par l'Agence d'essai ferroviaire se poursuit".