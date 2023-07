Pollution : baignade interdite sur plusieurs plages de Pornichet et de Saint-Nazaire

Après la Grande plage et la plage de Villès-Martin, la ville de Saint-Nazaire interdit la baignade et la pêche à pied sur la plage de Porcé. À Pornichet, la plage des Libraires est aussi concernée par cette interdiction, pour cause de pollution.