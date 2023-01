Pollution : ce que l'on sait des "larmes de sirène", ces billes de plastique qui s'échouent sur nos plages

Des milliers et des milliers de "larmes de sirène", des granulés de plastiques industriels, ont été découvertes ces dernières semaines sur les plages du Finistère, de la Vendée puis de la Loire-Atlantique. L'ONG Surfrider appelle ainsi à une mobilisation citoyenne ce week-end sur les côtes concernées. Plusieurs plaintes contre X ont déjà été déposées. On fait le point sur cette pollution "inédite" dans son ampleur selon l'organisation.

ⓘ Publicité

Une pollution "inédite" sur la côte Atlantique

Trois épisodes de pollution ont été constatés depuis début décembre. La baie d'Audierne, dans le Finistère, a été touchée en premier par l'arrivée massive de ces billes de plastique. Même chose il y a une quinzaine de jours en Vendée, aux Sables-d'Olonne notamment. Puis la pollution a touché le littoral de la Loire-Atlantique en fin de semaine dernière, à La Bernerie-en-Retz, Pornic ou encore Saint-Brévin-les-Pins.

loading

Selon le responsable de l'ONG Surfrider Foundation à Pornic, "des milliers et des milliers" de ces petites billes jonchaient plusieurs plages de la commune vendredi 13 janvier. "Le temps était encore calme, c'était à fleur de sable, il y en avait des milliers, c'est choquant, témoigne Jean-François Grandsart. La pollution est moins visible aujourd'hui, avec les coups de vent des derniers jours les plastiques se sont mélangés au sable."

"Je suis bénévole depuis cinq ans chez Surfrider, j'habite depuis 20 ans à Pornic et je n'avais jamais vu ça", souligne Jean-François Grandsart. Lionel Cheylus, responsable des relations presse chez Surfrider, confirme qu'il s'agit là d'une pollution inédite par son ampleur : "Il y a régulièrement des pertes de pellets" sur le littoral français mais "de mémoire, il n'y en a jamais eu à ce point".

Qu'est-ce que les "larmes de sirène" ?

Les "larmes de sirène", appelés aussi granulés de plastiques industriels ou pellets, se présentent sous la forme de petites sphères blanches. Elles sont transportées puis transformées par les industriels, en vue de la fabrication des objets en plastique. Selon Surfrider, des quantités importantes de granulés se déversent "tout au long de la chaîne de fabrication". L'ONG estime que chaque année 160.000 tonnes de granulés sont "perdues" par l’industrie dans l’Union européenne, et 230.000 tonnes au niveau mondial.

Ces pellets font entre 1 mm et 1,5 mm. "Les billes sont tellement petites qu'on ne peut rien faire, explique Jean-François Grandsart. On peut essayer de nettoyer manuellement mais c'est une goutte d'eau. Même la maille des filets des cribleuses [machines qui nettoient les plages] est trop grosse." Ces morceaux de plastique vont donc se fragmenter, finir en nanoparticules qui vont être ingérées par les poissons, les huîtres ou encore les moules et finir dans nos assiettes.

Des larmes de sirène, ou pellets, découvertes sur les plages de Pornic, en Loire-Atlantique. - Jean-François Grandsart

D'où viennent ces billes de plastique ?

Cette semaine en Loire-Atlantique, une équipe du Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) a mené une reconnaissance sur l'ensemble des sites concernés avec des agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Et d'après le Cedre, il est impossible de connaitre la provenance de cette pollution. Ces granulés de plastique industriel n'ont pas de traceur, il peut s'agir de granulés neufs ou issus de plastiques recyclés.

Pour Surfrider, la raison la plus problème de cette pollution constatée sur le littoral Atlantique serait la perte d'un ou plusieurs containers par un bateau en mer. Le ou les containeurs se seraient ensuite ouverts et auraient libéré les "larmes de sirène" dans l'océan.

Des plaintes contre X déposées

Les maires de Pornic, La Bernerie-en-Retz et des Sables-d'Olonne ont décidé de porter plainte en ce mois de janvier. "Je demande à la justice de retrouver et condamner le navire pollueur dont la cargaison souille nos plages, écrit Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne sur Twitter. Le plastique est un fléau pour nos océans et nos littoraux !"

Le Conseil régional des Pays de la Loire a également annoncé ce jeudi le dépôt d'une plainte, qui "vient témoigner de notre soutien aux élus et aux populations du littoral, qui voient leur écosystème abîmé par cette pollution extrêmement invasive et dont les conséquences dramatiques pour la faune et la flore risquent de se mesurer sur le long terme".

Interpellé par le sénateur de la Loire-Atlantique Joël Guerriau mercredi au Sénat, le ministre de la Transition écologique dénonce "un cauchemar environnemental parce que ce sont des dizaines de milliers de tonnes de granulés de plastique industriel qui s'échouent sur toutes les plages d'Europe, l'équivalent de dix milliards de bouteilles plastiques". Christophe Béchu dit soutenir les maires qui portent plainte et "expertise la possibilité que le ministère puisse se joindre à cette plainte".

Quelles mesures pour limiter cette pollution ?

En France, la loi AGEC, Anti-Gaspillage et Economie Circulaire, prévoit depuis le 1er janvier 2022 "des mesures de prévention pour les fuites de granulés de plastique industriels, impliquant la mise en place d’équipements de filtration et de procédure sur les sites de production, de manipulation et de transport de ces granulés, ainsi que des contrôles externes", note Surfrider. Mais ces procédures "ne s’appliquent pas en dehors du territoire français, et sont insuffisantes pour prévenir les autres causes de pollution telle que les pertes de conteneurs".

L'ONG appelle donc l'Union européenne à prendre des mesures de prévention et surtout des mesures contraignantes. "Aujourd'hui, les industriels ont une obligation de signaler" une perte de ces granulés de plastique mais "il n'y a aucune sanction derrière". Surfrider réclame notamment la formation obligatoire de l'ensemble du personnel amené à utiliser ces "larmes de sirène", elle souhaite que l'UE pénalise les rejets de granulés de plastique industriels dans l'environnement et impose en cas d’accident la déclaration immédiate et le nettoyage.

De son côté, Christophe Béchu a rappelé mercredi que la France allait accueillir une session de négociation du traité international sur l’élimination des plastiques au printemps. "Ça doit être l'occasion pour nous de pousser sur ce sujet", a souligné le ministre de la Transition écologique.

Mobilisation ce week-end sur les plages

Pour mobiliser sur le sujet et interpeller les élus, Surfrider a décidé d'organiser une mobilisation citoyenne ce week-end sur plusieurs plages concernées par la pollution en Bretagne et en Pays de la Loire :