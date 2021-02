Pollution : circulation différenciée dès ce vendredi matin dans les bassins grenoblois et lyonnais

Les autorités instaurent une circulation différenciée dès ce vendredi matin 5 heures. Seuls les véhicules disposant d'un certificat de qualité de classe « zéro émission moteur » (classe 1, 2 et 3) seront autorisés à circuler sur les voiries à l'intérieur des 49 communes de l'agglomération grenobloise.

Cela concerne aussi le bassin lyonnais : en Nord-Isère la mesure s'applique ainsi aux communes de Bourgoin-Jallieu, Chasse-sur-Rhône, L’Isle d’Abeau, Pont-Evêque, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu, La Verpillère, Vienne, Villefontaine et Seyssuel. Cette mesure ne s'appliquera pas aux autoroutes et aux grands axes suivants où seul un certificat de qualité de l'air sera nécessaire pour circuler : A41S, A480, A51, A48, A49, rocade sud (RN87), RN481 et RN85 pour la région grenobloise ; A7, A7 Nord, A43, A48, A49 et RN7 pour le bassin lyonnais.

Le communiqué de la préfecture - Préfecture de l'Isère

Sur les grands axes la vitesse reste abaissée de 20 km/h.