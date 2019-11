Pollution dans la Vallée de l’Arve : Coll’Air Pur demande l’ouverture des registres des cancers

Ce jeudi, le collectif Coll’Air pur a publié les résultats d’une nouvelles série d’analyses qui montrent le présence de benzo(A)pyrène dans la terre autour de Chedde et de perchlorate dans l’eau du lac de Passy. Il demande à la préfecture de la Haute-Savoie l’ouverture des registres des cancers.

Haute-Savoie, France

Les nouvelles analyses commandées par Coll’Air Pur révèlent une quantité préoccupante de HAP (Hydrocarbure Aromatiques Polycycliques) dont le benzo(a)pyrène dans des échantillons de terre prélevés à Chedde ainsi que du perchlorate dans des eaux de baignade prélevées au lac de Passy. Le collectif a présenté ces résultats jeudi soir en indiquant que ces tests ont été réalisés par le laboratoire européen AGROLAB en juillet dernier et grâce à un financement participatif lancé durant l’été.

Des polluants dans l'air, les poussières, les champignons, les œufs, la terre et l'eau : voilà la soupe chimique servie au pied du Mont-Blanc !" - Collectif Coll'Air Pur

"Le perchlorate trouvé dans l’eau du lac de Passy viendrait d’une ancienne usine de fabrication d’explosif", explique un membre de Coll’Air Pur. Ce site implanté sur Chedde a été démantelé en 1991 "mais le perchlorate est toujours présent". Selon le collectif, la préfecture de la Haute-Savoie est informée depuis 2018 de la présence de ce perchlorate. "Ce sont les Suisses qui ont donné l’alerte et le préfet a prescrit des investigations."

Registre des cancers

Même si ce produit n’est classé cancérogène ou mutagène par aucun organisme international, il inquiète les membres du collectif. "C’est surtout la multiplicité des polluants dans cette vallée de l’Arve qui nous fait craindre le pire pour la population", poursuit l’un des responsable de Coll’Air Pur. "Par rapport à toutes les analyses que nous avons déjà réalisées, on retrouve à chaque fois des polluants catastrophiques." Le collectif a écrit au préfet de la Haute-Savoie pour lui demander, en urgence, la publication du registre des cancers et des malformations congénitales des Hôpitaux duPays du Mont-Blanc ainsi que le registre des accidents cardio-vasculaires (infarctus et AVC). "Il faut également la mise en place d’une enquête sanitaire qui tiendra compte de l’ensemble des polluants, afin d’évaluer les risques encourus par la population exposée."

