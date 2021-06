Pollution de l'air à l'ozone : l'alerte niveau 2 déclenchée dans les Bouches-du-Rhône

L'épisode de chaleur se poursuit dans la région ce mardi, la préfecture décide d'activer la procédure d'alerte de niveau 2 de pollution aux particules dans les Bouches-du-Rhône. Plusieurs mesures sont mises en place notamment pour les véhicules : la vitesse est abaissée de 20 km/h sur toutes les routes du département et la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes en transit est interdite dans le centre-ville de Marseille (Jarret-Plombière).

Au grand port maritime, dans les bassins de Marseille et Fos, les navires devront circuler à 10 nœuds à l'extérieur des bassins et 8 à l'intérieur.

La Métropole met en place la gratuité de l'abonnement courte durée (ticket de 1 à 7 jours) pour le service de vélo en libre-service à Marseille. Il est conseillé de privilégier les transports en commun ou le covoiturage.

Recommandations sanitaires et comportementales

Pour l’ensemble de la population, quel que soit le niveau

• Limitez l’exposition aux produits irritants (tabac, solvants, peintures, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison) ;

• Maintenez les pratiques habituelles d’aération et de ventilation ;

• En cas de symptômes et de gêne inhabituelle, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin.

Au niveau d’information

Pour les populations vulnérables* ou sensibles** :

• Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h) ;

• Limitez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou à l’intérieur ;

• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, limitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).

Au niveau d’alerte

Pour l’ensemble de la population :

• Réduisez et reportez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur.

Pour les populations vulnérables ou sensibles :

• Évitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h) ;

• Reportez les activités qui demandent le plus d’effort et privilégiez des sorties brèves qui demandent le moins d’effort ;

• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, évitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).

Recommandations comportementales

Limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l'usage des véhicules automobiles par recours au covoiturage, aux transports en commun et aux modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo) ;

• Respectez l'interdiction des brûlages à l'air libre et l'encadrement des dérogations ;

• Arrêtez, en période de chauffe, l'utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants (foyers ouverts, poêles acquis avant 2002) ;

• Maîtrisez la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation) ;

• Reportez les travaux d'entretien ou nettoyage nécessitant l'utilisation de solvants, peintures, vernis.

* Personnes vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 65 ans, sujets asthmatiques, souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires.

** Personnes sensibles : personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux.