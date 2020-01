Pollution de l'air aux particules fines : procédure d'information-recommandation en Seine-Maritime

Seine-Maritime, France

Les particules fines (pM10) devraient être de plus en plus en plus présentes dans l'air pendant les heures qui viennent. C'est la raison pour laquelle une procédure d’information-recommandation est activée pour l’ensemble de la Seine-Maritime indique la préfecture ce jeudi 23 janvier 2020 et jusqu’à vendredi. En cause, la combinaison de conditions météorologiques favorables à l’accumulation de polluants dans l’atmosphère avec une concentration de particules fines dans l’atmosphère.

La préfecture recommande de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation lors d’un épisode de pollution ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires (fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison...). Pour les personnes sensibles et vulnérables, il faut privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort, éviter les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe, éviter les activités physiques et sportives intenses (qui obligent à respirer par la bouche) en intérieur comme en extérieur, dont les compétitions, et privilégier les activités modérées.

Ces conseils s'adressent également à l'ensemble de la population. Globalement, il est recommandé de privilégier les sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort, de réduire, voire reporter, les activités physiques et sportives intenses en intérieur comme en extérieur, dont les compétitions et, en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, de prendre conseil auprès d’un professionnel de santé.