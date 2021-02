Pollution de l'air : contrôle de vignettes Crit'Air à Chambéry

A cause de la pollution atmosphérique, les contrôles des vignettes Crit'Air se multiplient. Ce vendredi, alerte rouge sur Chambéry et les véhicules 4 et 5 ne passent pas dans le centre-ville. Exemple sur le rond-point de la préfecture, la place Caffe, avec la police municipale qui fait beaucoup de pédagogie et... demi tour pour les nombreux livreurs ou véhicules anciens sans vignettes ! Pas d'amende, mais certains ont bien dû finir à pied ou trouver d'autres solutions.

Demi-tour ! Pas de centre-ville de Chambéry !

Les policiers municipaux font preuve de pédagogie © Radio France - Christophe Van Veen

Pédagogie

Franck le policier pédagogue explique : "Ceux qui ne l'ont pas disent qu'ils l'ont oubliée. La plupart sont au courant. L'information est bien passée dans les médias. Ils connaissent la vignette. On leur explique la marche à suivre sur le site internet de la préfecture. Ils ont tout intérêt à faire cette démarche simple car ce genre de restriction de circulation est amené à se répéter malheureusement. On a eu un seul problème hier avec une automobiliste énervée, sinon la plupart du temps, les gens comprennent."

La pédagogie du policier municipal en action

La pédagogie a ses limites. Yves, livreur : "Je vais demander à mon patron de prendre la vignette. Mais franchement, je ne vois pas ce que ça change pour la planète." Emilie au volant de sa Clio rouge antique est elle aussi bloquée aux portes de la ville : "Ils ont sûrement raison, mais est-ce vraiment utile ici à Chambéry ? Ce n'est pas comme à Paris ou Lyon. Je ne ressens pas la pollution dans notre petite ville." Franck débarque avec sa moto sans vignette. Il est sommé de la stopper et de la pousser à pied jusqu'à son domicile : "Pour les motos, je ne savais pas !"

Le problème de ceux qui vivent dans l'hyper-centre

Bloquée à 100 mètres de chez elle - son véhicule pas neuf, vierge de vignette Crit'air - Florence était un peu énervée, mais calmée par les explications du policier municipal. "C'est pour la santé de tous, madame !" Il n'empêche. Florence fulmine : "Ma voiture a passé tous les contrôles techniques. Je n'ai pas les moyens de me payer une voiture neuve. Cela veut dire que je n'ai pas le droit de vivre dans l'hyper-centre. Comment je fais pour mon travail ? Bien sûr que je suis soucieuse de la pollution, je limite mes transports, mais au quotidien, je fais comment ? "

Florence bloquée devant chez elle

Policier municipal à l'affut © Radio France - Christophe Van Veen

Les mesures de restriction de circulation devraient se poursuivre ce samedi en pays de Savoie. Selon la qualité de l'air, le préfet édicte des restrictions de circulation.