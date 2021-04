Pollution de l'air dans la Vallée de l'Arve : nouvelle action coup de poing des militants écologistes

"Respirer ne devrait pas tuer". Une poignée de militants écologistes du collectif ANV-COP21 ont planté 85 croix dans les jardins de la préfecture d'Annecy ce mardi, pour symboliser "les 85 personnes qui décèdent prématurément de la pollution aux particules fines chaque année dans la Vallée de l'Arve". Le collectif entendait ainsi interpeller directement le préfet de Haute-Savoie et lui rappeler "sa responsabilité à agir pour amoindrir les effets mortuaires de la pollution de l'air dans la Vallée de l'Arve".

Rien n'a été fait en 2020, et la crise du Covid a bon dos

Selon les militants, les mesures décidées dans le cadre du second plan de protection de l'atmosphère%2520et%2520des%2520capteurs%2520mobiles.) (PPA2), signé avec les autorités sur la période 2018-2023, tardent à s'appliquer sur le terrain. "En 2019 il n'y a pas eu grand chose et en 2020 rien du tout", déplore Nicolas Orsier, membre du collectif. "Sur le papier, il y a des choses intéressantes, mais on craint que les objectifs de baisse des émissions de pollution atmosphérique ne soient pas tenus", explique-t-il.

"La pollution atmosphérique est une crise sanitaire, au même titre que le Covid et elle ne doit pas passer au second plan". Le collectif réclame une entrevue avec le préfet de Haute-Savoie pour faire le point sur les engagements qui avaient été pris.

Des pancartes accrochées aux grilles de la préfecture. - Collectif ANV/COP21

Plusieurs revendications

Parmi ses revendications, le collectif réclame davantage de "transparence" dans l'information, le développement du fret ferroviaire au détriment du transport routier, une politique plus incitative sur la réduction des déchets, ou encore le développement des pistes cyclables dans la vallée de l'Arve (notamment sur le secteur de Sallanches).

D'après une étude menée par Santé publique France en 2012-2013, environ 8% de la mortalité annuelle dans la vallée de l’Arve est attribuable à l’exposition chronique aux particules fines. Selon cette étude, "diminuer les concentrations annuelles de particules fines de 30 % dans toutes les communes de la vallée permettrait d’éviter au moins 45 décès par an."

Un premier plan de protection de l'atmosphère en vallée de l'Arve avait été mis en place sur la période 2012-2017, mais selon le collectif, "quand on regarde les résultats par rapport aux objectifs espérés, c'est une catastrophe".