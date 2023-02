Pollution de l'air : fin de la vigilance rouge... en attendant le sable du Sahara

Ce n'est probablement qu'un répit : les préfectures de Drôme et d'Ardèche ont annoncé ce mercredi 15 février la fin de l'épisode de pollution de l'air aux particules fines. Selon les mesures d'Atmo , le taux de particules fines (PM10) a suffisamment baissé pour que les préfectures lèvent automatiquement l'alerte N2 "vigilance rouge" qui était en cours. Mais "la concentration reste assez élevée à cause du chauffage au bois non performant, le trafic, et les épendages agricoles en cours" explique Gladys Mary, référente Drôme et Ardèche pour Atmo, elle évoque l'arrivée de sables du Sahara en fin de semaine.

"Sur la fin de semaine, on a une annonce de sable du Sahara qui risque de remonter sur nos régions et viendrait surcharger l'air qu'on respire au quotidien. C'est un composé qui, même s'il est naturel, est irritant quand il traverse notre système respiratoire, donc il est considéré comme un polluant. Il y a une possibilité de vigilance orange ou rouge", ajoute Gladys Mary. Pour le moment, néanmoins, les restrictions liées à la vigilance rouge sont levées en Drôme et en Ardèche : il est de nouveau possible de se chauffer au bois en appoint, de faire des brûlages, écobuages. Les limitations de vitesse reviennent à la normale. Plusieurs mesures concernant les industriels sont également levées.

Le problème des particules PM2.5

Ceci dit, ce n'est pas parce que les particules PM10 sont en baisse que la qualité de l'air s'est améliorée. Les particules PM2.5 (de plus de 2,5 microns) sont toujours présentes dans l'air de manière anormalement élevée (vignette rouge chez Atmo) dans nos départements. "Actuellement pour déclencher une vigilance dans les préfectures, seules les PM10 sont prises en compte, les particules les plus dangereuses pour la santé, les PM2.5 et PM1, ne le sont pas", explique Gladys Mary, "alors qu'elles pénètrent encore plus profondément dans notre système respiratoire". Elle conseille donc de continuer à faire attention aux plus fragiles (personnes âgées, jeunes enfants), de limiter les activités physiques intenses mais aussi les émissions de polluant (chauffage au bois, voiture individuelle).