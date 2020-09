Pollution de l'air : France Bleu Pays d'Auvergne teste un micro-capteur pour Atmo-AuRa

France Bleu Pays d'Auvergne joue le jeu : tester un micro-capteur mobile pour Atmo AuRa, l'association qui observe la qualité de l'air dans la région, sensibilise les citoyens, et accompagne les décideurs pour l'élaboration de plans d'action. L'expérience est prévue jusqu'au 18 septembre.

A partir du 21 septembre, le grand public pourra, à son tour, participer à cette opération qui va durer 10 mois. La condition, pour se voir prêter un capteur : disposer d'un téléphone portable (doté d'un système Android) pour télécharger l'application.

Comment ça marche ?

Ce micro-capteur est un petit boitier à glisser dans son sac quand on se déplace, ou a poser sur un bureau ou une table. Il mesure la pollution en temps réel et on peut lire les résultats instantanément sur son téléphone, via une connexion Bluetooth.

Cyril Besseyre, correspondant Atmo Auvergne et Loire explique : "Des courbes vont apparaître. Vous avez _un code couleur associé, vert, orange, et rouge, ce qui vous permet de voir dans quel niveau de pollution vous vous trouvez_. Les particules sont classées en fonction de leur taille : PM 1, PM 2,5 et PM 10. Plus le chiffre est petit, plus on mesure des particules fines, voire ultra fines, qui pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire et peuvent y exercer des effets délétères ou pathogènes".

Cyril Besseyre, correspondant territorial Auvergne et Loire pour Atmo AuRa © Radio France - Dominique Manent

Le système peut être activé n'importe où, n'importe quand. Il est conseillé de faire des sessions courtes, de 5 mn à 1 heure par exemple. Objectif de l'expérience, varier les situations et les contextes : dans le tram, le bus, à bord de sa voiture ou sur son vélo. Et ne pas oublier l'intérieur, sa maison, sa cuisine. Là aussi, l'air peut être pollué. Le fait de fumer, même si c'est à la fenêtre, a des conséquences. Faire brûler de l'encens, des bougies, le fait de cuisiner etc... autant de sources de polllution. _"A chacun de faire ses expériences ! "_résume Cyril Besseyre.

Et après ?

Les données remonteront sur le site d'Atmo AuRa qui les analysera. L'opération va durer 10 mois au total. A compter du 21 septembre, 15 capteurs pourront être prêtés durant trois semaines consécutives à des personnes intéressées sur la métropole clermontoise. Et chaque mois, les utilisateurs d'une session seront réunies pour dresser le bilan.

En attendant, le 18 septembre, ce sont les mesures des quatre journalistes qui seront rendues publiques. Pas avant ...