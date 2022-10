Pollution de l'air : l'ozone est néfaste pour les plantes en Drôme et en Ardèche

La Drôme et l'Ardèche étaient les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes les plus pollués cet été, selon le rapport d'Atmo qui surveille la qualité de l'air. En cause : l'ozone qui se forme sous l'effet conjugué de la chaleur et de composés chimiques issus principalement du trafic routier. Rien d'étonnant donc : les deux départements, les plus marqués par la canicule, sont aussi les plus concernés par les niveaux d'ozone. Ce polluant est mauvais pour la santé car c'est un irritant pour les yeux et les bronches. Une exposition prolongée favorise les pathologies respiratoires.

Le blé, la laitue et les tomates poussent moins

C'est mauvais aussi, et on le sait moins, pour la croissance des plantes. Selon Gladys Mary, la déléguée Atmo pour l'Ardèche, la Drôme et l'Isère, "les étés à forte concentration d'ozone, la réduction de croissance des plantes peut atteindre 15 à 20%, c'est un impact important sur les rendements agricoles. Le blé, la laitue ou les tomates sont très sensibles à l'ozone. Même les abeilles vont être perturbées pour reconnaitre les plantes qu'elles ont l'habitude de butiner. L'impact est très large sur l'environnement".

Pollution de l'air aussi en montagne

Et cela ne concerne pas que la vallée du Rhône. Durant cet été 2022, 50% des jours ont été classés au niveau "mauvais" pour la qualité de l'air, en vallée du Rhône et dans tout l'ouest de l'Ardèche. C'était 35% pour l'Est drômois. Car "l'ozone est un grand voyageur, il se diffuse largement y compris donc en zone rurale et à la montagne où on pense respirer du bon air" explique Gladys Mary qui nuance : "en vallée du Rhône, il y a en plus d'autres polluants comme les particules fines. Ce n'est pas le cas à la montagne."