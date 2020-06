Pollution de l'air : la circulation différenciée mise en place jeudi à Paris et en petite couronne

L'association Airparif, de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France annonce un épisode de pollution à l'ozone jeudi 24 juin. En raison des fortes chaleurs et du beau temps, le seuil d'information pour ce polluant de l'air risque d'être dépassé. La préfecture décide donc d'instaurer des restrictions de circulation afin de limiter les émissions de particules polluantes.

La circulation différenciée est instaurée le jeudi 25 juin de 5h30 à 20h dans un périmètre délimité par l'A86 (à l’exception de celle-ci). Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler. Les autorités réduisent également la vitesse maximale autorisée dans ce même périmètre : 110km/h maximum sur les portions d'autoroutes limitées normalement à 130km/h, 90km/h sur les voies rapides et autoroutes limités à 110km/h et 70km/h au lieu des 80 ou 90km/h sur routes nationales et départementales.

La préfecture appelle également à limiter les déplacements en voiture, à privilégier le télétravail et, si possible, à covoiturer dans le respect des gestes barrières contre le Covid-19.