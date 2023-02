Pollution de l'air : la Vallée du Rhône passe en vigilance rouge

Le manque de vent en Vallée du Rhône accentue l'épisode de pollution de l'air qui s'est déclenché samedi. Ce secteur, à cheval sur la Drôme et l'Ardèche, passe donc en vigilance rouge, en raison de la concentration de polluants et de particules dans l'atmosphère. "La principale source de pollution est la combustion due au chauffage mais d'autres sources apparaissent également avec la formation de particules secondaires liées au trafic routier et aux épandages agricoles" précise le communiqué de la préfecture de l'Ardèche. Il n'y avait pas eu de vigilance rouge en Vallée du Rhône pendant toute l'année 2022.

La pollution en cours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes - Capture d'écran site internet ATMO

Des mesures sont mises en place jusqu'à la fin de l'épisode de pollution, notamment l'interdiction d'utiliser du bois comme chauffage individuel d’appoint ou d’agrément, interdiction de l'écobuage, maîtriser la température dans les bâtiments (chauffage en hiver : 18°C), abaissement de la vitesse de 20 km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 90 km/h).