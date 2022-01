Pollution de l'air : la vitesse réduite de 20 km/h ce dimanche sur les routes de Haute-Garonne

La région Occitanie est en partie touchée par un épisode de pollution aux particules en suspension : il a débuté ce samedi et se poursuivra dimanche 16 janvier. Le phénomène est causé par les dispositifs de chauffage, le trafic routier, les industries, et favorisé par des conditions météorologiques stables (absence de vent et de pluie).

Selon Atmo Occitanie, l’organisme qui mesure la qualité de l’air dans la région, cet épisode de pollution aux particules concerne la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, et le Gard. Mais l'indice de la qualité de l'air est qualifié de mauvaise pour la journée de dimanche (niveau 4 sur une échelle qui va de 0 à 6) dans plusieurs villes occitanes : Albi, Cahors, Castres, Montauban, Rodez et Toulouse.

Des vitesses réduites sur les grands axes

Face à cette situation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d’abaisser les seuils de vitesse habituellement autorisés :

- à 110 km/h sur les portions limitées à 130 km/h

- à 90 km/h sur les portions limitées à 110 km/h

- à 70 km/h sur les portions limitées à 90 km/h

Pour limiter la pollution de l’air, la préfecture recommande aussi de privilégier les transports en commun, le covoiturage et les modes de déplacement non polluants comme la marche ou le vélo. Évitez aussi d’allumer des feux de cheminée et respectez l’interdiction de brûlage de déchets verts.