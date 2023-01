Pollution de l'air : le Bade-Würtemberg va lever les restrictions de circulation dans certains secteurs

La vignette allemande, la "Plakette" ne sera bientôt plus nécessaire pour circuler dans certaines villes chez nos voisins allemands du Bade-Würtemberg.

A Karlsruhe, Heidelberg, ou encore dans certaines communes du secteur de Stuttgart ainsi qu'à Schramberg près de Fribourg, la "Plakette", la vignette Crit'air allemande, ne sera bientôt plus nécessaire pour circuler. Les taux d'azote et de particules fines ont baissé dans les villes concernées de manière durable explique le ministère des transports du Land allemand du Bade-Würtemberg. Et même avec une levée des restrictions de circulation, ils ne devraient pas remonter très fortement. Les "Umweltzonen" de ces villes, les zones à faibles émission, doivent donc disparaitre dans les mois à venir.

Peut-on en déduire que les zones à faibles émission sont efficaces ?

Comme le montrent les exemples de Karlsruhe et Heidelberg, en une douzaine d'années, l'interdiction de circulation pour les véhicules les plus polluants a permis de faire baisser les taux d'azote et de particules fines dans l'air de manière significative.

Pourtant, selon certaines associations de défense de l'environnement, ces ZFE allemandes ne doivent pas être prises comme exemple, même si nos voisins faisaient figure de précurseurs au début des années 2000. "En Allemagne, rien n'a été fait au cours des 10 à 15 dernières années qui pourrait déranger l'industrie automobile", explique Robin Kulpa, de la Deutsche Umwelthilfe . "De ce fait, les zones à faible émission sont dépassées, elles n'excluent que peu de véhicules. Si on fait évoluer ce système, avec les nouvelles normes européennes, l'effet serait plus important."

Une mise à jour des "Umweltzonen" est donc nécessaire selon la Deutsche Umwelthilfe, et certainement pas leur suppression. Selon l'organisation, les taux de pollution acceptés en Allemagne sont encore trop élevés, avec des conséquences pour la santé des habitants. Elle cite comme exemple à suivre la ZFE alsacienne, qui prévoit d'interdire les diesel en 2028.

De son côté, le gouvernement du Bade-Würtemberg reconnaît qu'il va falloir adopter les nouvelles valeurs maximales recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais souligne que les zones à faibles émission ne sont plus un instrument adapté à ce nouveau défi.