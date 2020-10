Pollution de l'air : le Havre et Rouen dans le haut du classement

La pollution de l'air nous coûte très cher chaque année. Un cabinet d'experts en économie, CE Delft, a réalisé un rapport pour l'Alliance européenne pour la santé publique, une plateforme d'ONG basée à Bruxelles. Selon ce rapport, la pollution de l'air coûte 166 milliards d'euros par an en Europe. Sur 78 communes en France, le Havre est 15ème, Rouen 19ème, Evreux 67ème dans le classement des villes les plus polluées. Quand on divise les sommes globales par le nombre d'habitants, selon les experts, la pollution coûte 813 euros par an et par habitant au Havre, 973 euros à Rouen, 688 euros à Evreux

Ces coûts sont liés aux décès prématurés, aux soins et aux journées de travail perdues. Olivier Blond est le président de l'association Respire, membre de l'Alliance européenne pour la santé publique, dont une antenne est basée à Rouen. Pour lui, il faut mettre de l'argent pour lutter contre les causes de la pollution, plutôt que de financer les conséquences.

"Le but de cette étude est de parler aux décideurs et de leur dire, les mesures pour lutter contre la pollution de l'air, elles vont avoir un coût, mais ce coût on peut le mettre en face d'économies qu'on va réaliser en diminuant la pollution de l'air. Cette étude décortique notamment l'impact des transports, les voitures, camions, etc, qui jouent un rôle important dans la pollution de l'air. L'idée est de dire, tout ce que ça coûte, on peut le récupérer en prenant les bonnes mesures, pour encourager le vélo, la mobilité électrique, les transports en commun. C'est un véritable investissement, c'est dépenser de l'argent pour en gagner plus tard, et à long terme".

"Rouen et Le Havre apparaissent assez haut dans le classement, ça démontre clairement que ces villes sont polluées, qu"il y a un vrai problème de qualité de l'air, et qu'il y a un enjeu à réduire la pollution".

Pour réduire la pollution, le gouvernement compte sur la création de "zones à faibles émissions" dans plusieurs agglomérations, notamment celle de Rouen-Normandie. Les diesels de plus de 20 ans devraient être interdits dans la zone intra-urbaine entre les boulevards et la Seine rive droite courant 2021.

La pollution de l'air est responsable de 48.000 morts prématurées par an en France et 480.000 en Europe, selon l'Agence européenne de l'environnement (AEE), des chiffres qui pourraient être sous-estimés. Londres arrive en tête des villes où ce coût est le plus élevé (11,4 milliards d'euros), devant Bucarest et Berlin. Paris arrive en septième place, selon le rapport avec 3,5 milliards d'euros.