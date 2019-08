Pollution de l'air : les automobilistes réduisent-ils leur vitesse en Normandie ?

On lève le pied sur les routes de l'Eure et de la Seine Maritime. Les préfectures recommandent de réduire sa vitesse de 20km/h sur les routes. Une mesure mise en place alors que la qualité de l'air est mauvaise dans nos deux départements. Alors les automobilistes sont-ils assidus ? Pas tous.

Bosgouet, France

On lève le pied sur les routes de l'Eure et de la Seine Maritime. Les préfectures recommandent de réduire sa vitesse de 20km/h sur les routes. Une mesure mise en place alors que la qualité de l'air est mauvaise dans nos deux départements. Mais les automobilistes ne sont pas tous exemplaires.

Il y a ceux qui réduisent leur vitesse

Sur l'aire du Bosguet -Nord près de Bourg Achard dans l'Eure, Chantal et son mari se détendent après quelques heures de route. Ils font partie des bons élèves et sont fiers de l'être. Réduire sa vitesse, c'est une question de bon sens selon eux : "Il faut sauvegarder la planète" explique Chantal, son mari Alain poursuit : "Chacun doit faire ce qu'il a à faire". Nacer, lui, prend une petite pause déjeuner bien méritée. Il suit aussi les conseils inscrits sur les affichages tout au long de l'autoroute. Il le fait pour le bien de tous : "Pour la santé, pour les personnes qui sont asthmatiques ou cardiaques".

Il y a ceux qui essayent

De son côté Michel fait des efforts mais il est honnête, il n'est pas toujours très assidu : "Je roule à 90%, on réduit à 110 ou 70 km/h mais bon des fois on roule plus vite pendant 3 km" s'amuse-t-il.

On a un peu oublié entre deux rappels - Martine

Alors Gilles aimerait bien réduire sa vitesse mais ce n'est pas facile tout simplement car selon lui personne ne roule à 110 sur l'autoroute : "Je remarque que tout le monde va plus vite que moi". D'autant qu'il ne s'agit que de recommandations.

Et il y a ceux qui ne lâchent pas l'accélérateur

Lâcher la pédale d'accélérateur peut s'apparenter à un challenge. Isabelle n'y arrive pas : "On est pressé de rentrer du coup on roule". C'est compliqué également pour Cédric : "Je vais à 120 au lieu de 130 , je coupe la poire en deux"