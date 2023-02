Pollution de l'air : vitesse abaissée de 20 km/h dans le Gard

L’épisode de pollution atmosphérique aux particules qui a débuté dans le Gard ce dimanche se poursuit, il devrait même persister dans les jours à venir. En raison de la persistance de la pollution, la préfète du Gard impose de nouvelles mesures, à commencer par abaisser la vitesse de 20 km/h sur toutes les voies de circulation, sans descendre en dessous de 70 km/h hors agglomération.

Pour rappel, les autres mesures

• limiter vos déplacements ou les reporter

• en cas d'impossibilité opter pour un mode de transport doux, voire non polluant

• utiliser préférentiellement les réseaux de transport en commun ou privilégier le covoiturage.

Pour la population, il est recommandé - et en priorité aux enfants de moins de 12 ans ainsi qu'aux plus de 65 ans, aux personnes asthmatiques ou allergiques, insuffisants respiratoires / allergiques / cardiaques - d'éviter les activités sportives intensives. Mais aussi de limiter l'exposition aux produits irritants (tabac, solvants, peintures..).Enfin, il faut suivre strictement les traitements médicaux, et ne pas hésiter à consulter un médecin, en cas de fortes gênes respiratoires.

Nouvelles mesures destinées au secteur industriel

• utiliser les systèmes de dépollution renforcés

• réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d’activité

• reporter le démarrage d’unités à l’arrêt

• réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières et recourir à des mesures compensatoires (arrosage, etc)

• réduire l’utilisation de groupes électrogènes

• maintien de la réduction des émissions de polluants conformément aux arrêtés préfectoraux spécifiques les concernant.

Rappel des mesures destinées au secteur agricole

• suspendre la pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air libre des sous-produits agricoles

• reporter les épandages agricoles de fertilisants Rappel des mesures secteur résidentiel tertiaire

• reporter les travaux d’entretien ou nettoyage nécessitant l’utilisation de solvant, peintures, vernis.

• respecter l’interdiction des brûlages à l’air libre et l’encadrement des dérogations

• arrêter, en période de chauffe, l’utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants (foyers ouverts, poêle acquis avant 2002

• maîtriser la température dans les bâtiments