Pollution de l'ancienne fonderie Autocast à Bléré : une réunion d'information pour les riverains le 12 mai

Suite aux révélations d'une pollution du sol aux métaux lourds, dans un rayon de 500 mètres autour de l'ancienne fonderie Autocast de Bléré, la préfecture d'Indre-et-Loire, l'Agence régionale de santé et la commune convient les habitants à une réunion d'information le 12 mai.

Depuis le 26 avril, les riverains de l'ancienne fonderie Autocast à Bléré s'interrogent. Comment se fait-il qu'une pollution des sols aux métaux lourds liée au site n'ait été détectée que 13 ans après sa fermeture ? Pour les rassurer et leurs plus d'informations, la commune, l'Agence régionale de santé et la préfecture d'Indre-et-Loire les invitent à une réunion publique, qui se tiendra le 12 mai à 19h, au centre Lorin de La Croix-en-Touraine.

La pollution a été détectée fin mars, par le bureau d'étude Socotec, dans le cadre d'analyses menées pour la requalification de la friche industrielle. Du zinc, du plomb, du cuivre et des hydrocarbures ont été retrouvées dans les prélèvements faits sur un chemin communal à l'extérieur de la fonderie.

Un arrêté préfectoral en cours

Aujourd'hui, ceux qui habitent dans un rayon de 500 mètres autour de l'ancienne fonderie ont interdiction de consommer les fruits et légumes de leur jardin et de puiser de l'eau des puits et forages, jusqu'au 15 juin inclus, le temps que des études complémentaires soient menées. La préfecture parle d'un arrêté pris en application "du principe de précaution".