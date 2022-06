Pollution de l'Armançon : les maire de Saint Euphrône et Semur-en-Auxois envisagent de porter plainte

Une importante pollution accidentelle sur la rivière de l'Armançon a entraîné la mort de poissons par dizaines. C'est une fuite d'engrais agricole qui a causé cette pollution sur une dizaine de kilomètres.

Une réunion entre les élus concernés et les services de l'Etat

Au lendemain de l'annonce de cette pollution, tous les maires concernés étaient conviés ce jeudi après-midi à une réunion en visioconférence avec des représentants de l'OFB, l'Office Français de la Biodiversité, qui représente l'état dans cette affaire.

Un poisson victime de la pollution de l'eau © Radio France - Thomas Nougaillon

Des suites judicaires ?

Le maire de Saint Euphrône ne s'interdit pas de porter plainte. Il pense aux conséquences potentielles sur les bovins qui boivent l'eau du cours d'eau qui traverse sa commune avant de se jeter dans l'Armançon. Cette eau polluée peut entraîner des risques d'avortement, de stérilité. Selon un agriculteur de Saint Euphrône, 600 bovins boivent l'eau du cours d'eau quotidiennement. Une solution pour son troupeau serait donc d'aller pomper de l'eau dans le canal de Bourgogne. Le maire de Saint Euphrône et l'agriculteur pestent contre le manque de, réactivité de l'état. La pollution était connue depuis mardi soir mais ils n'ont été prévenus que le lendemain.

Catherine Sadon, la maire de Semur-en-Auxois annonce aussi son intention de porter plainte, même si aucun risque pour la santé n'est présent, l'eau provenant du robinet étant puisée ailleurs.

Que dit la préfecture ?

Dans son communiqué publié tard dans la soirée du mercredi 29 juin, la préfecture de Côte-d'Or indique que d'après les premiers constats effectués, il s’agit d’une pollution liée à une avarie survenue sur une cuve de stockage de sulfate d’ammonium (engrais liquide utilisé en agriculture) appartenant à une exploitation agricole située sur la commune de Marigny-le-Cahouët. Une quantité indéterminée du produit s’est alors déversée dans le réseau de collecte de la ferme puis a rejoint le ruisseau de Gêne et enfin le lit de l’Armançon en aval du point de rejet.

Selon l’OFB, la dilution naturelle du sulfate d’ammonium dans l’eau devrait conduire à la résorption du phénomène de pollution dans quelques jours.

L’Agence régionale de Santé est également mobilisée pour les enjeux liés à l’eau potable. Deux points de captage ont été identifiés dans le secteur concerné :

• le premier est situé en amont, à Pont-et-Massène, et ne présente donc aucun risque ;

• le second est situé en aval, à Athie, à environ 20 km du point de rejet et ne présente pas de risque pour la consommation humaine compte tenu des effets de dilution et de la nature du polluant.

En revanche, il est recommandé de ne pas procéder à des pompages d’eau à destination de l’abreuvement des troupeaux ou d’irrigation des cultures durant une période de 7 jours sur les cours d’eau situés sur les communes de Marigny-le-Cahouët, Saint Euphrône, Semur-en-Auxois, Genay et Millery.