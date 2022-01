Pollution de l'eau dans l'Yonne : les pratiques agricoles évoluent mais on épuise quand même nos sols

Depuis le 10 décembre, les 221 habitants des villages d'Asnière-sous-Bois et de Chamoux ne peuvent plus boire l'eau du robinet à cause de la présence de pesticide. Une vingtaine de communes du départements sont actuellement touchées par des restrictions ponctuelles de consommation. Entretien avec Catherine Schmitt, la présidente de l'association Yonne Nature Environnement.

France Bleu Auxerre : Pourquoi y a-t-il en ce moment aussi régulièrement des problèmes de pollution de l'eau dans notre département ?

Catherine Schmit : Non, parce qu'on a un sol très fragile, calcaire, qui est du calcaire fissuré et qu'il y a des circulations karstiques importantes. C'est à dire en sous sol, vous avez des cratères d'eau et des poches des choses qui se vident d'un seul coup quand il y a des pluies importantes comme en ce moment.

Donc ça veut dire que les pluies favorisent les descentes polluantes ?

De toute façon, l'eau s'infiltre dans les sols et donc rejoint la nappe phréatique. Mais avant, entre deux couches de terrain. Finalement, ça peut ressortir sous forme de sources qui sont captées. C'est le cas de Chamoux. Si mon souvenir est juste. Donc, si vous avez des fortes pluies comme on a eu tous ces temps ci, ça finit par tout ce qu'on a mis comme produit ressort un jour ou l'autre.

Ces pollutions, elles sont toujours liées à des pesticides ou à des produits phytosanitaires. Ou ça peut être d'autres sources de pollution ?

De l'engrais ou de l'engrais minéral azotés qui donne de l'azote et donc on a toutes sortes de pollutions qui sont en mélange. Bon, il y a des grandes pollutions qui datent, comme l'atrazine qui est maintenant interdit, mais on a beaucoup trop d'azote partout. Et donc, c'est ça le problème des algues vertes en Bretagne. Donc, il faut être conscient que tout ce que tout ce qu'on utilise comme produit, il y a beaucoup de déperdition dans ce qui est utilisé et ça se retrouve au point bas dans nos nappes.

On peut constater que les agriculteurs font pas mal d'efforts. Diriez-vous que la qualité de l'eau s'améliore ou se dégrade ?

J'en suis convaincu. C'est difficile de répondre. Je pense que tout le monde fait des efforts. Bon, par contre, la solution de facilité, c'est de fermer les captages, de les condamner, d'installer des réseaux de tuyauterie qui ne sont pas durables. Les générations futures qui les changent et d'installer des systèmes de dépollution ou des barrages. Donc, ça fait beaucoup d'investissements.

On donnerait cet argent aux agriculteurs, on les rémunèrerait pour des bonnes pratiques agricoles, environnementales , on solutionnerait le problème. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire des quantités pour exporter et que la balance commerciale s'en porte mieux. On est sur des problèmes de quantité, voilà. Et nous, on pense qu'il faut absolument changer l'agriculture dans tous ces aires d'alimentation de captage, de façon à ce que les captages, c'est quand même le bien public. C'est quelque chose qui appartient aux gens et donc il faut absolument protéger ces captages le maximum.

"On en demande trop à nos sols"

On a tort de retourner les Prairies. On a tort de ne plus avoir de d'élevage à l'herbe et de se concentrer sur des projets toujours industriels qui nécessitent beaucoup d'investissements et qui ne sont pas forcément rentables pour la collectivité. En tout cas, à l'arrivée.

C'est les consommateurs d'eau qui payent la dépollution à chaque fois que vous tournez l'eau du robinet. Il y a une redevance, donc, et ces redevances sont redistribuées par l'Agence de l'eau pour des projets qui sont des problèmes de station d'épuration ou de dépollution, d'installer des filtres à charbon, par exemple, mais aussi pour faire de la biodiversité. Il y a quand même des bonnes évolutions, si vous voulez, mais globalement, on est dans une région où les sols sont morts. Donc, c'est ça notre problème. On leur en demande trop, voilà.