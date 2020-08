Pollution de l'eau dans le Finistère : retour à la normale, l'eau de nouveau potable ce dimanche

L'eau est désormais potable dans la quarantaine de communes du Finistère, concernées par la pollution de l'Aulne. Des analyses ont été réalisées tout le week-end : les résultats sont désormais conformes aux normes selon le point de situation des collectivités concernées, leurs exploitants et l'agence régionale de santé (ARS).

Veolia, exploitant pour le compte du Syndicat Mixte de l’Aulne (SMA), confirme aussi un retour à la normale à l’usine de Coatigrac’h. La qualité de l’eau pompée dans l’Aulne ne varie plus et montre que la pollution est passée. Les services des six communautés de communes impactées ont également toutes indiqué que les paramètres de qualité étaient revenus à des valeurs proches de celles observées habituellement.

Les résultats des analyses bactériologiques réalisées les 20 et 21 août dans le cadre du plan de contrôle organisé par l’ARS sont tous conformes. Les autres paramètres suivis s’orientent vers une nette amélioration.

Eau potable garantie sur tout le territoire

Par conséquent, la sécurité sanitaire de l’eau distribuée sur l’ensemble du territoire impacté est garantie et l’arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau a donc été levé ce dimanche par le Préfet du Finistère. Les communes concernées vont progressivement procéder au retour à la normale pour le fonctionnement de leurs systèmes de production et de distribution d’eau potable.

Vous allez peut-être constater que l'eau a un goût et une odeur particulière, mais cela est lié aux mesures de renforcement de la désinfection de l’eau mises en œuvre. Cela n’implique aucun risque sanitaire et l’eau distribuée est tout à fait potable.

Le réseau desservi étant complexe et étendu, une vigilance particulière est nécessaire et l’ARS poursuivra dans les prochains jours les prélèvements et les analyses afin de vérifier le retour durable à la normale.