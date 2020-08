Pollution de l'eau dans le Finistère : ruée sur les bouteilles d'eau dans les supermarchés

"Je n'ai même pas pris de douche ce matin, dans le doute !" Eliane est venue se fournir en bouteilles d'eau au Leclerc de Fouesnant. Sa commune faisait partie ce jeudi matin de la cinquantaine de villes concernées par la pollution à l'ammoniaque de l'eau du robinet. Dans le magasin, c'est _"un peu la folie"_, décrit-elle.

"On a eu beaucoup de monde", confirme Emmanuel Pot, le responsable du supermarché. Une organisation spécifique a été mise en place pour permettre aux clients de se ravitailler facilement : des bouteilles placées en tête de chaque rayon, et un sens de circulation "pour éviter les bousculades et respecter la distanciation sociale", souligne Emmanuel Pot. Pas de risque de pénurie cependant, le magasin sera ravitaillé en bouteilles d'eau d'ici vendredi.

Les clients de ce supermarché de Fouesnant ont fait des stocks de bouteilles d'eau. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Des distributions d'eau organisées

A Quimper, la plupart des clients du supermarché Géant de Creac'h Gwenn sortent du magasin avec un caddie rempli de bouteilles d'eau. Laurent a fait du stock pour "trois jours au moins" selon lui. Maélie boit habituellement l'eau du robinet. Elle a aussi acheté des bouteilles par précaution, pour son bébé.

Parallèlement, des distributions d'eau sont prévues dans plusieurs communes du Finistère. Elles ont débuté dans les communes de Gouesnac'h, Clohars, Saint-Evarzec et Pleuven. Selon la préfecture, aucune date de retour à la normale n'est fixée pour l'instant.