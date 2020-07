Pollution de l'Escaut: le préfet du Nord met ses services hors de cause

Non, les services de l'Etat n'ont pas commis de faute dans la gestion de la pollution de l'Escaut survenue en avril. C'est la mise au point faite par le préfet du Nord Michel Lalande après avoir été mis en cause, notamment par la Belgique.

Plusieurs facteurs expliquent la façon dont la crise a été gérée par les autorités françaises, selon le préfet du Nord Michel Lalande. Dans la nuit du 9 au 10 avril, la digue d'un bassin de stockage d'eau de lavage de betteraves du sucrier Téréos à Thun-Saint-Martin, près de Cambrai cède. 100.000 mètres cube d'eau, chargée de matière organique, se répandent alors dans le canal de l'Escaut. Quelques jours plus tard, des poissons morts sont repérés, d'abord en France puis dans la partie belge de l'Escaut. En France, l'Office Français de la Biodiversité estime que plus de 90% des poissons sont morts. La Belgique annonce que le taux grimpe à 99,7% sur ses 36 km pollués. La Belgique a accusé la France d'avoir tardé à lui transmettre les informations. Elle a également accusé un moment la France de "négligence".

Selon le préfet du Nord Michel Lalande, le confinement a retardé la remontée d'information sur la présence de poissons morts © Radio France - Odile Senellart

Selon le préfet, l'accident s'est produit dans le contexte très particulier du confinement et en plus le week-end de Pâques. Et c'est cela qui explique, selon lui, qu'il a fallu autant de temps pour que les autorités soient informées d'une mortalité piscicole anormale. Tereos a été mis en demeure après la rupture de la digue d'effectuer des contrôles de l'eau, ce qui a été fait. Et les contrôles ont indiqué dès la date du 13 avril un retour de l'eau à la normale au niveau des bassins de Tereos. A ce stade, les services de l'Etat n'avaient donc aucune raison de redouter une pollution particulière, indique le préfet.

Ça n'est que trois jours après la rupture de la digue qu'une première localisation de mortalité piscicole anormale est signalée à Paillencourt, dans un bras mort de l'Escaut. Puis une autre localisation est effectuée le 21 avril à Valenciennes. Selon le préfet, ces mortalités anormales auraient été repérées et remontées aux services de l'Etat bien plus rapidement en temps normal. Mais en plein confinement: pas de promeneur, pas de joggeur, pas de pêcheur le long du canal pour observer la nature. C'est donc ce contexte très particulier qui expliquerait que les Français aient mis autant de temps à prévenir leurs homologues wallons.

Personne n'avait imaginé que la pollution allait se propager jusqu'en Belgique

Mais un deuxième facteur expliquerait aussi que la France ait tardé à prévenir la Belgique: "Nous n'avions pas imaginé une pollution d'une telle ampleur lorsque nous avons effectué les premiers constats", explique Patrick Bertrand, le directeur régional de l'Office Français de la Biodiversité. Même lorsque les autorités françaises repèrent les poissons morts, elles pensent que la pollution va se diluer d'elle-même au fil de l'eau. Visiblement, personne n'imagine alors que la pollution pourrait aller jusqu'en Belgique. "Ce sont les conditions particulières des canaux qui font qu'il y a eu une aggravation de l'impact de la pollution. Une pollution du même type dans un milieu en meilleure situation n'aurait pas eu de telles conséquences", explique Patrick Bertrand. L'Escaut, à cet endroit, présente la particularité d'être très pauvre en oxygène. Selon le préfet du Nord, c'est tout l'enjeu désormais pour les services de l'Etat: comprendre comment la pollution a pu prendre une telle ampleur et se propager aussi loin.

Les autorités wallonnes elles ont immédiatement prévenu leurs homologues flamandes et néerlandaises de l'existence de cette pollution, ce qui a permis à ces dernières de prendre des mesures préventives, notamment d'oxygénation de l'eau, pour éviter toute mortalité des poissons. Cela fait partie des leçons à tirer de cette crise selon le préfet du Nord: il faut améliorer la qualité des eaux dans le canal de l'Escaut pour qu'un tel drame environnemental ne puisse plus se reproduire.

Une enquête administrative est en cours côté français, de même qu'une enquête judiciaire confiée au parquet de Cambrai qui doit permettre de déterminer si Tereos est responsable de cette pollution. Une autre enquête judiciaire est en cours en Belgique. Les autorités françaises et wallonnes travaillent désormais de concert pour essayer de faire toute la lumière sur cette pollution de grande ampleur. En attendant les résultats de ces enquêtes, la DREAL a d'ores et déjà pris des arrêtés concernant Tereos qui avait déjà été rappelé à l'ordre après un incident sur le même site au mois de février. Tereos s'est notamment vu imposer des réaliser des études géotechniques de tous ses bassins de décantation. Selon les résultats, le groupe sucrier sera dans l'obligation de réaliser un certain nombre de travaux.