Pollution de la Fensch : ArcelorMittal condamné à une forte amende de 150.000 euros

ArcelorMittal a été condamné à une grosse amende de 150.000 euros au tribunal correctionnel de Thionville ce mardi après-midi pour la pollution de la rivière Fensch à Florange en août 2019. Pollution qui provenait de la cokerie aujourd'hui fermée. Deux cadres du site, le directeur de l'usine de Florange, et le directeur de la cokerie de l'époque, qui étaient également poursuivis dans cette affaire, ont été relaxés.

300.000 euros d'amende requis

A l'audience, le 10 novembre dernier, le parquet avait requis une somme encore plus forte : 300.000 euros d'amende pour le géant de l'acier, ainsi que 3.000 et 5.000 euros pour les deux cadres. Ce mardi, l'entreprise sidérurgique a également été condamnée à verser 10.000 euros de dommages et intérêt à deux associations de protection de l'environnement, (France Nature Environnement et Lorraine Nature Environnement) qui s'étaient porté partie civile aux côtés de la mairie de Florange.

C'est une première dans la vallée de la Fensch - le maire de Florange

Les demandes au civil de commune de Florange ont été jugées irrecevables mais son maire Rémy Dick se félicite de l'amende infligée à l'industriel : "C'est une première dans la vallée de la Fensch qu'une entreprise comme ArcelorMittal soit condamnée pour atteinte à l'environnement, les collectivités locales comme les entreprises doivent être exemplaires en la matière".

Des négociations à l'amiable sans résultat avant les plaintes

Le maire rappelle par ailleurs que des négociations à l'amiable avaient été engagées avec la multinationale mais devant son manque de réaction, face à des épisodes de pollution répétés, la commune et la communauté d'agglomération de Val de Fensch avaient décidé de porté plainte. Pour autant Remy Dick estime qu'ArcelorMittal reste un partenaire essentiel du territoire, qui fournit encore la moitié des emplois industriels de la commune.

Des améliorations attendues aussi en vain par l'Etat

A l'audience en novembre, le représentant du parquet de Thionville avait également rappelé que l'Etat avait patiemment attendu une amélioration des pratiques de la cokerie, en vain. La mise en demeure avec astreinte financière était tombée deux ans et demi après un 1er arrêté de la préfecture pour remettre aux normes les installations.

Pas de réaction d'ArcelorMittal ce mardi.