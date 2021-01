Pollution de la Fensch : ArcelorMittal conteste sa condamnation à 150.000 euros d'amende

Dans un communiqué publié mercredi, ArcelorMittal conteste sa condamnation à 150.000 euros d'amende pour la pollution de la rivière Fensch à Florange en août 2019 et pour ne pas avoir mis aux normes les installations de la cokerie. Le géant de l'acier se réserve la possibilité de faire appel.

Il a fallu 24h à AcelorMittal pour réagir à sa sévère condamnation par le tribunal judiciaire de Thionville. Mardi après-midi, le géant de l'acier a écopé de 150.000 euros d'amende pour avoir pollué la rivière Fensch à Florange en août 2019 et pour ne pas avoir mis aux normes les installations de la cokerie, d'où provenait la pollution. Ce mercredi après-midi, ArcelorMittal a publié un communiqué dans lequel l'entreprise conteste "le bien-fondé" de sa condamnation et "se réserve la possibilité de faire appel".

Pollution de la Fensch et non respect de la mise en demeure d'amélioration des réseaux d'eau de la cokerie

Dans son communiqué, ArcelorMittal revient sur les deux infractions retenues par le tribunal, à savoir l'épisode de pollution d'août 2019, et le non respect de la mise en demeure de la DREAL (direction régionale de l'environnement) concernant l'étude des réseaux d'eau de la cokerie pour en améliorer le fonctionnement.

Le diagnostic détaillé a confirmé le bon état structurel de nos réseaux - ArcelorMittal

Sur les circuits d'eau de la cokerie, ArcelorMittal estime que le temps imparti par la justice pour mener le diagnostic était trop court et rappelle que "le diagnostic complet et détaillé a confirmé le bon état structurel de nos réseaux et leur conception adaptée. Le rapport a été transmis aux autorités fin novembre 2019."

ArcelorMittal réfute tout dysfonctionnement en août 2019

Concernant la polllution de la Fensch en août 2019, l'industriel parle d'"un incident d'irisation concomitant à un important orage, qui a eu pour effet de charrier les eaux de toutes les entreprises et particuliers avoisinants et pour lequel ni ArcelorMittal, ni les autorités n’ont observé ce jour-là de dysfonctionnement ou d’incident de process".