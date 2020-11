Pollution de la Fure : le préfet de l'Isère engage des sanctions contre l'entreprise responsable

Lundi 9 novembre, 700 litres de produit chimique s'étaient déversés dans la Fure en aval de Charavines, tuant plusieurs centaines de truites sur six kilomètres. Le préfet de l'Isère va engager des sanctions et autorise une "chasse" d'eau pour augmenter le débit et nettoyer le lit de la rivière.

Les services isérois de la Direction régionale de l'environnement (DREAL), sont venus faire une inspection sur le site de l'entreprise Frégata Hygiène à Charavines (Isère), dès la découverte des centaines de truites mortes dans la Fure, en aval de Charavines, lundi sur les communes d'Apprieu, Saint-Blaise-du-Buis et Rives.

La DREAL a constaté "plusieurs non-conformité vis-à-vis du code de l'environnement", précise le préfet de l'Isère ce vendredi matin dans un communiqué. C'est l'association de pêche de Rives qui avait tiré la sonnette d'alarme lundi et qui a ramassé depuis plus d'un millier de truites mortes et ce n'est pas fini.

Des sanctions administratives engagées

Lionel Beffre annonce aussi qu'il va engager des sanctions administratives à l'encontre de l'entreprise et que "le fonctionnement de l'unité de dépotage non conforme, à l'origine de l'incident, sera suspendu à titre conservatoire."

Une chasse d'eau exceptionnelle pour dissiper le polluant

Autre mesure annoncée par le préfet de l'Isère, l'autorisation de lâchers d'eau dans le lit de la Fure pour en augmenter le débit et dissiper les polluants. Car le débit du cours d'eau est actuellement réduit par arrêté préfectoral à 200 litres par seconde à cause du déficit de pluviométrie et du faible niveau du lac de Paladru depuis le mois de septembre, ce qui a aggravé l'impact de la pollution chimique sur la mortalité des truites. Cette "chasse d'eau exceptionnelle (...) consiste à multiplier par trois le débit de la Fure, en l’amenant à 600 litres par seconde, pendant une durée de trois jours. Le gestionnaire des vannes du lac est chargé de la mise en œuvre de cette décision".