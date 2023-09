Pollution de la Liane : près d'une tonne de poissons morts ramassés dans le cours d'eau

Des dizaines de truites, des centaines d'anguilles, des milliers de vairons. Près d'une tonne de poissons morts ont été ramassés ce vendredi 15 septembre dans la Liane, le cours d'eau qui traverse le Boulonnais. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de la Fédération de pêche du Pas-de-Calais pour venir les ramasser et empêcher que les poissons ne se décomposent dans la Liane.

Selon la fédération de pêche du Pas-de-Calais, près d'une tonne de poissons ont été ramassés ce vendredi 15 septembre. - Asso Nature Libre

La pollution a commencé le samedi 9 septembre dernier. Selon la préfecture, la citerne à lisier d'un agriculteur a rompu accidentellement. Le lisier, qui contient de l'ammoniaque, s'est alors déversé dans la Liane. "On parle de 260 tonnes de lisier, raconte Philippe Lambert, président de la Fédération des pêcheurs de la Vallée de la Liane. L'eau est devenue marron et tous les poissons sont morts. C'est une catastrophe."

Gregory Crowyn, directeur de la Fédération de Pêche et de protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais, a le même mot pour qualifier ce qu'il s'est passé : "Clairement, c'est une catastrophe écologique, une véritable hécatombe. Sur une vingtaine de kilomètres, de Bournonville jusqu'à la mer, il n'y a plus un seul poisson en vie."

Plusieurs espèces ont été touchées, dont des anguilles, des truites ou encore des vairons. - Asso Nature Libre

Eviter une nouvelle dégradation sanitaire

Les fédérations de pêche locales avaient organisé une gigantesque collecte ce vendredi matin pour éviter de se retrouver avec une double pollution. "Tous les poissons sont morts, écologiquement, ça ne peut pas être pire. En revanche, il y a un deuxième problème : ces poissons vont se dégrader. Déjà depuis lundi, il y a des odeurs horribles autour du cours d'eau. Donc on ramasse pour éviter une nouvelle dégradations sanitaire sur la Liane", explique Grégory Crowyn.

La préfecture avait également mis à disposition une benne pour emporter les poissons morts et les traiter.

La fédération de pêche du Pas-de-Calais parle de "catastrophe écologique" et compte porter plainte. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

La Fédération départementale va porter plainte

Plusieurs fédérations de pêche locales ont déjà porté plainte et la Fédération de Pêche et de protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais s'apprête à le faire dans les prochains jours. "On essaie de chiffrer le nombre de poissons morts le plus précisément possible. Puis on prendra rendez-vous à l'OFB (l'Office français de la biodiversité) pour déposer notre plainte", assure Grégory Crowyn.

Mais Philippe Lambert n'attend pas grand chose de ces procédures : "Moi aussi, j'ai porté plainte pour les 330 pêcheurs que je représente dans la vallée de la Liane. Mais c'est trop tard ! Même si on nous donne une somme d'argent, ça ne nous rendra pas nos poissons, ça ne nous ramènera pas notre petit coin de paradis. Quand je vois ça, je suis dégouté… On fait tout pour améliorer la rivière, on fait de la pêche no kill exprès, ça veut dire on pêche et on remet. De les voir mourir comme ça, c'est horrible."

loading