Pollution : Des contrôles de vignette Crit'Air dans la ZFE à Marseille

Fini la pédagogie. La police contrôle désormais le respect de la zone à faible émission (ZFE) à Marseille. Ce mercredi, les Bouches-du-Rhône sont en alerte pollution de niveau 2, les vignettes numérotées 4 et 5 n'ont pas le droit de pénétrer en centre-ville et plusieurs points de contrôle ont été installés pour y veiller.

Entre 68 et 135 euros d'amende

"Beaucoup tombent des nues", remarque-t-on côté police. Dans les rues de Marseille, de nombreux automobilistes reconnaissent ne pas avoir de vignette Crit'Air. "Elle est dans un placard chez moi", sourit Jean-Marc. D'autres expliquent ne pas vouloir l'apposer, par peur d'être verbalisés. "Je ne peux pas changer de voiture, j'en ai besoin pour travailler", déplore Imène.

L'amende pour les véhicules qui ne disposent pas de vignette s'élève à 68 euros. Pour ceux qui présentent une vignette qui n'est pas autorisée à circuler, il faudra payer 135 euros.

D'autres mesures pour lutter contre la pollution

L'alerte pollution se poursuit ce jeudi. Les voitures ayant des vignettes Crit'Air 4 et 5 n'ont donc pas le droit de pénétrer dans la ZFE marseillaise. Sur les routes où on roule à plus de 70 km/h, la vitesse est réduite de 20km/h. Par ailleurs, la préfecture interdit le brûlage à l'air libre des déchets verts et incite à ne pas pratiquer d'activité sportive tant que l'épisode de pollution dure.