Pollution du Thérain : la préfecture de l'Oise interdit la pêche et certains usages de l'eau dans 40 communes

La préfecture de l'Oise prend ce mercredi 26 octobre une série de mesures d'interdiction pour les habitants de 40 communes du département, proche du cours d'eau Le Thérain. Elle soupçonne une pollution de l'eau, révélée par la découverte de nombreux poissons morts "sur le territoire de plusieurs communes, en aval de Songeons notamment à Milly-sur-Thérain et à Beauvais".

ⓘ Publicité

Des interdictions pendant 10 jours

Ainsi, pendant 10 jours, il est interdit sur l'ensemble du cours d'eau du Thérain, y compris ses bras et les plans d'eau alimentés par le Thérain ou ses bras, depuis Songeons jusqu’à la confluence de l'Oise :

• La pêche,

• La consommation de toutes les espèces de poissons,

• L'usage de l'eau (pour l'abreuvement des animaux et les sports nautiques notamment).

Les communes riveraines concernées sont : Allonne, Angy, Bailleul-sur-Thérain, Balagny-sur-Thérain, Beauvais, Bonnières, Bury, Canny-sur-Thérain, Cires-lès-Mello, Cramoisy, Crillon, Escames, Fontenay-Torcy, Fouquenies, Haucourt, Heilles, Herchies, Héricourt-sur-Thérain, Hermes, Hondainville, Lachapelle-sous-Gerberoy, Martincourt, Maysel, Mello, Milly-sur-Thérain, Montataire, Montreuil-sur-Thérain, Mouy, Rochy-Condé, Saint-Félix, Saint-Leu d'Esserent, Saint-Samson-la-Poterie, Saint-Vaast-lès-Mello, Songeons, Sully, Therdonne, Troissereux, Villers-Saint-Sépulcre, Vrocourt et Warluis.

L'eau potable destinée à la consommation humaine n’est pas concernée par ces restrictions. Des analyses et des prélèvements sont en cours de réalisation pour confirmer la cause et la nature de cette pollution.