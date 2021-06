Pollution en baie de Saint-Brieuc : Barbara Pompili convoque le constructeur du parc éolien

La ministre de la Transition écologique attend immédiatement des explications d'Iberdrola sur la situation. Ce mardi 15 juin 2021, Barbara Pompili annonce dans un tweet qu'elle convoque les responsables du projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc après la pollution "d'ampleur significative" survenue lundi en mer.

De son côté, Alain Coudray le président du Comité des pêches des Côtes d'Armor annonce dans un communiqué qu'il va déposer plainte contre Ailes Marines dans la journée.

La préfecture a repéré une nappe d'huile de 16 kilomètres de long sur trois de large lors d'un survol avec un avion des douanes. La nappe capturée par des images de plusieurs satellites se situe au large du Cap Fréhel et du Cap d'Erquy. Elle est "a priori circonscrite" et n'a "apparemment pas provoqué de dégâts sur les côtes", comme nous l'a indiqué plus tôt dans la matinée le procureur de la république de Brest en charge du dossier.