Pollution en baie de Saint-Brieuc : l'enquête est toujours en cours

Sur le chantier éolien en baie de Saint-Brieuc, le navire Aeolus a rejeté un fluide qui provoque une pollution s'étendant sur seize kilomètres de long et trois kilomètres de large

Un mois après avoir rejeté de l'huile en baie de Saint-Brieuc, l'Aeolus va revenir sur le chantier d'installation des éoliennes. La société Ailes Marines, responsable du projet, l'a annoncé lundi. Mais l'enquête judiciaire se poursuit contre le navire néerlandais, fait savoir ce mardi le procureur de Brest.

"Nocivité éventuelle sur l'environnement"

Le parquet attend le résultats des analyses scientifiques et techniques pour décider des suites à donner à cette procédure. Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) "a été requis pour son expertise de renommée mondiale", explique le procureur de la République de Brest, qui précise que "des analyses sont toujours en cours afin de déterminer précisément la composition du produit rejeté et sa nocivité éventuelle sur l'environnement".

Une nappe d'huile de 16 km de long sur 3 km de large avait été constatée le 14 juin au nord-ouest du cap Fréhel.