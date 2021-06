Pollution en baie de Saint-Brieuc : la nappe d'huile a totalement disparu

La nappe d'huile rejetée accidentellement lundi sur le chantier du parc éolien et qui s'étendait sur plusieurs kilomètres au large de la baie de Saint-Brieuc n'est plus visible ce mardi 15 juin en fin d'après-midi. Les moyens de surveillance restent en place, par précaution.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes ce mardi 15 juin au lendemain du rejet d'une centaine de litres d'huile sur chantier du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. De nouveaux survols ont été effectués par un avion de la Marine Nationale et la nappe qui s'étendait sur plusieurs kilomètres "a totalement disparu". Après plusieurs heures de patrouille, "elle demeure invisible tant depuis le ciel que depuis les trois bâtiments de surface", précise la préfecture maritime ce mardi soir. "Ce phénomène de dilution s’explique par la grande faculté de dispersion de l’huile au regard de la quantité rejetée". En début d'après-midi, le porteur du projet du parc éolien avait d'ailleurs précisé que le produit rejeté était biodégradable.

Avec ce constat d’une pollution en mer qui se dissipe, le risque de pollution terrestre s’éloigne. - Préfecture maritime

Les moyens de surveillance restent néanmoins en place par mesure de précaution et un dernier survol sera effectué en soirée par un avion de patrouille de la Marine nationale.

Enquête judiciaire

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de préciser les faits, d’établir la quantité et la nature des produits rejetés et de rechercher les causes de la pollution.

Des officiers de police judiciaire de la gendarmerie maritime montent à bord de l'Aeolus pour prélever des échantillons de l'huile incriminée. - Marine Nationale

En attendant, les travaux du parc éolien sont suspendus, certainement pendant plusieurs semaines, car le navire de forage devra rejoindre son port d'attache en Hollande pour une vérification technique complète.