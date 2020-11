Pollution en Gironde : la préfecture limite de 20 km/h les routes à grande vitesse

Avec les faibles températures de ces derniers jours, de nombreux girondins ont fait tourner leur poêle à bois à plein régime. C'est la raison pour laquelle la préfète de Gironde, Fabienne Buccio, décide de déclencher la procédure d'alerte du dispositif de gestion des épisodes de pollution.

Avec l’arrivée cette semaine d’une baisse des températures et notamment de l’utilisation du bois comme moyen de chauffage, un épisode de pollution aux particules fines est en cours sur le département de la Gironde. La préfète décide donc de limiter les vitesses sur l’ensemble des communes du département pour les déplacements autorisés à titre dérogatoire :

à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h

à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h

à 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 80 ou 90km/h.

Stop au brûlage des déchets verts à l'air libre

Dans cet arrêté, Fabienne Buccio décide aussi de suspendre les dérogations de brûlage des déchets verts à l’air libre et la pratique de l’écobuage. La préfète recommande aux populations vulnérables et sensibles de limiter au maximum les déplacements autorisés et de privilégier des sorties plus brèves.

En cas de symptômes ou d’inquiétude, il est recommandé de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin.