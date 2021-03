Pollution en Ile-de-France : le premier seuil pour les particules risque d'être dépassé mardi

La qualité de l'air n'est pas très bonne ce lundi à Paris et cela devrait s'aggraver mardi. Airparif estime qu'il pourrait y avoir une pollution de l'air aux particules dans toute l'Ile-de-France. L'organisme qui surveille la qualité de l'air francilien lance l'alerte.

Dépassement du seuil d'information

Les prévisionnistes d'Airparif prévoient un dépassement du seuil d'information pour les particules en Ile-de-France. Les 50µg/m3 en moyenne devraient être dépassés mardi, une journée où la température devrait atteindre les 17 degrés et où il ne devrait pas y avoir beaucoup de vent.

Si toute l'Ile-de-France est concernée par cette pollution qui devrait être présente durant 24 heures, certains secteurs sont plus concernés que d'autres. Cette pollution devrait être plus forte à Paris, en petite couronne et dans le quart Nord Ouest de la grande couronne.

Les recommandations de l'Agence régionale de santé

Il vaut mieux réduire voire reporter les activités physiques et intenses, autrement dit celles qui obligent à respirer par la bouche.

Les femmes enceintes les bébés et les jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, les insuffisants cardiaques ou respiratoires, les personnes asthmatiques doivent réduire leurs sorties et ne pas faire trop d'efforts.

Il faut aussi éviter les zones où la circulation routière est dense.

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il faut prendre conseil auprès d'un professionnel de santé.