Pollution et gaspillage : Mondeville fait la chasse aux panneaux et enseignes allumés la nuit

La Commune de Mondeville fait la chasse aux pollutions lumineuses. Les publicités et les enseignes lumineuses sont interdites la nuit entre une heure et six heures du matin. Il en est de même pour les vitrines des magasins qui doivent être éteintes une heure après la fermeture.

L'idée est de retrouver un ciel nettoyé de toute lumière artificielle mais aussi d'inciter à éviter le gaspillage énergétique.

Les enseignes et les panneaux publicitaires ne manquent pas sur cette commune de la périphérie caennaise qui abrite de nombreuses aires commerciales.

Après avoir effectué des constats lors d'une première tournée nocturne en septembre et avertis dans un premier temps par courrier les établissements en infraction, les élus de la ville sont retournés ce mardi matin pour dresser cette fois des PV avec photo datée à l'appui afin de les transmettre au procureur de la République. C'est à lui de décider s'il faut ensuite verbaliser à hauteur de 750 euros par enseigne les contrevenants.

Le bilan de cette action est très positif. Lors de leur première tournée, les élus avaient constaté près de 49 infractions. Un peu plus de deux mois plus tard et après deux courriers d'avertissements, le nombre d'infraction relevé a été divisé par deux et demi.