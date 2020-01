Pollution : fin des restrictions, la qualité de l'air s'améliore en Savoie et en Haute-Savoie

L'épisode de pollution atmosphérique prend fin ce lundi en Savoie et en Haute-Savoie ; en conséquence, les mesures de restrictions sont levées dans les deux départements ce soir, à partir de minuit. Autrement dit, les limitations de vitesse reviennent à la normale, et ne sont plus abaissées de 20 kilomètres heure sur certains tronçons, et la circulation n'est plus différenciée à Annecy et à Chambéry.

La circulation n'est plus non plus soumise à la possession de la vignette Crit'Air à partir de lundi soir minuit. Les autorités conseillent toutefois à tous ceux qui ne disposent pas encore de leur vignette Crit’Air de la commander, en vue d'un prochain épisode de pollution.

Depuis ce dimanche, la qualité de l'air s'améliore progressivement, avec plus de difficultés toutefois en vallée de l'Arve et sur le bassin chambérien. Mais le vent de ce lundi auquel s'ajoute des pluies venues de l'est contribuent à un retour à la normale.