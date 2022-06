Pollution : l'air est trois fois plus chargé en particules fines dans le métro qu'en surface, alerte l'Anses

À Toulouse comme dans six autres villes de France, l'air est trois fois plus pollué en particules fines dans le métro qu'en surface.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire est catégorique : dans le métro, le taux de particules fines dans l'air est "en moyenne trois fois plus élevé que dans l'air extérieur urbain" et bien plus important que les seuils fixés par l'Organisation mondiale de la santé. La conclusion, tirée de l'avis de l'Anses dévoilé ce mercredi, repose sur l'examen de la qualité de l'air dans les réseaux de transports souterrains de sept agglomérations, mené depuis 2019 : Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes Toulouse et Rouen, dont le tramway circule en partie sous terre.

La possibilité "d'effets cardio-respiratoires"

Pour expliquer cet écart, l'agence évoque le frottement avec les voies causées par le freinage ou encore le déplacement de la poussière à chaque passage des rames. Chaque jour, plusieurs millions de personnes utilisent ces transports, dont cinq millions pour le seul réseau francilien.

Plus nombreuses qu'en surface, les particules n'ont également pas la même composition en souterrain, avec "_une teneur élevée en éléments métalliques_, dont le fer en particulier, et également en carbone élémentaire et organique", d'après l'Anses. Selon cet avis, "le corpus d'études épidémiologiques et toxicologiques spécifiques est trop limité pour pouvoir tirer des conclusions fermes sur d'éventuels effets sanitaires de l'exposition des usagers à la pollution de l'air", même si les données recueillies suggèrent "la possibilité d’effets cardio-respiratoires, d'inflammation et de stress oxydant et d'effets sur la fonction cardiaque autonome".

Améliorer la ventilation, renouveler le matériel

Face à ces constats, l'Anses appelle renouveler les matériels roulants, à améliorer la ventilation ou à utiliser des systèmes de freinage moins émissifs en particules pour réduire la pollution dans ces transports en commun. Elle recommande également de renforcer les indicateurs "permettant de caractériser la qualité de l’air dans ces environnements", en intégrant par exemple "les expositions sur une journée dans différents environnements - à la maison, au travail et dans les transports".