Pollution : la circulation différenciée de retour dans la métropole lilloise ce lundi

Après une suspension le temps du week-end qui a fait bondir les écologistes, la préfecture des Hauts-de-France reconduit la circulation différenciée dans la métropole lilloise ce lundi et pour 24 heures.

Cela concerne Lille et neuf communes voisines : La Madeleine, Lambersart, Lezennes, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin

Seules les vignettes Crit'Air 0, 1, 2 et 3 sont acceptées, mais avec un nombre conséquent d'exceptions.

Ces restrictions ne s'appliquent pas, par exemple aux véhicules qui transportent au moins un passager en plus du conducteur. Les deux-roues ne sont, eux aussi, pas inquiétés, tout comme les véhicules d'intérêt général: c'est à dire les véhicules de secours ou les auto écoles, notamment.

Plusieurs axes sont également exclus : les autoroutes A1, A22, A 25 et deux voies rapides : la rocade Nord Ouet et la nationale 227 qui longe Villeneuve d'Ascq.

C'est aussi ce lundi le retour des transports en commun gratuit sur le réseau Ilévia. Vous pouvez prendre le bus, le tram, le métro ou un V'lille sans valider votre titre de transport

Dans le reste de la région, la vitesse reste réduite de 20 km heures sur plusieurs axes.

Cet épisode de pollution dure depuis lundi 21 mars.