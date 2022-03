Pollution : la circulation différenciée mise entre parenthèses pour le week-end dans la métropole lilloise

Alors que la région est touchée depuis lundi par un pic de pollution aux particules fines, la préfecture a décidé de suspendre, ce week-end, les mesures de circulation différenciée mises en place vendredi dans la métropole lilloise.

En attendant, les mesures de restriction de vitesse sont toujours en vigueur dans les deux départements et concernent également depuis ce samedi le département de la Somme.

On a l'impression que la pollution le week-end n'est pas un sujet

Mais cette mise entre parenthèses met en colère Pauline Ségard, à la tête du groupe écologiste à la MEL, la Métropole Européenne de Lille: "On a l'impression que la pollution le week-end n'est pas un sujet. C'est d'un certain cynisme, alors que la préfecture nous demande de reporter nos efforts physiques. Il fait beau, on pourrait avoir envie de profiter du soleil, aller courir, mais non. Par contre, on expose les personnes d'avantage encore à des polluants extrêmement dangereux. C'est pour moi une forme d'irresponsabilité."

Les écologistes rappellent que, dans une étude parue l'an dernier, le nombre de morts prématurées dues à la pollution de l'air a été revu à la hausse : 1.700 sur le territoire de la MEL, 6.500 sur celui des Hauts-de-France.

La préfecture, qui évoque un épisode "intense" et "durable" explique cependant que cette mesure n'est pas justifiée le week-end, alors qu'il y a moins de trafic automobile.

La carte de la qualité de l'air est en rouge - ATMO Hauts-de-France

Ces mesures de circulation différenciée reprendront dès lundi. Dès 6 heures, dans 10 communes, les véhicules les plus polluants ne pourront pas rouler, c'est à dire ceux qui sont munis d'une vignette Crit'Air 4 et 5 et ceux qui n'ont pas de vignette du tout.

Les transports en commun du réseau Ilévia seront de nouveau accessibles sans validation de son titre de transport.